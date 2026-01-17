Российский боец спас от украинских дронов раненых военнослужащих ВС России

Сержант Вооружённых сил России Дмитрий Абрамов уничтожил два украинских FPV-дрона, которые атаковали группу, занимавшуюся эвакуацией российских военнослужащих. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
По информации ведомства, стрелок-санитар Абрамов входил в состав такелажно-эвакуационной группы, выполнявшей задачу по вывозу раненых на одном из тактических направлений в зоне проведения специальной военной операции. В ходе выполнения задачи он своевременно обнаружил приближающиеся беспилотники противника.
Используя стрелковое оружие, военнослужащий лично поразил два FPV-дрона, что позволило предотвратить атаку. В результате действий Абрамова эвакуация была проведена без потерь среди личного состава, а раненые бойцы получили необходимую медицинскую помощь в установленное время.
Ранее сообщалось, что в зоне проведения спецоперации жизнь российского бойца оказалась спасена благодаря бронежилету, который ему подарила мать.