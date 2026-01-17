Российский боец спас от украинских дронов раненых военнослужащих ВС России

По информации ведомства, стрелок-санитар Абрамов входил в состав такелажно-эвакуационной группы, выполнявшей задачу по вывозу раненых на одном из тактических направлений в зоне проведения специальной военной операции. В ходе выполнения задачи он своевременно обнаружил приближающиеся беспилотники противника.