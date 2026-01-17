У экс-мэра Сочи изъяли дорогую коллекцию часов

В пятницу Хостинский районный суд Сочи изъял в доход государства имущество Копайгородского, а также его супруги и других близких лиц на сумму порядка 1,6 миллиарда рублей. В исковых материалах Генпрокуратуры России говорилось, что Копайгородский фактически является владельцем элитной, коммерческой недвижимости, в том числе жилых, нежилых помещений и земельных участков в Краснодарском крае, Ленинградской области, Санкт-Петербурге и Москве. В ходе обысков, проведенных правоохранителями у экс-мэра и его родственников, были обнаружены деньги, дорогостоящие автомобили, часы, ювелирные изделия, множество икон, ружье из дамасской стали начала XIX века и элитные вина, стоимость которых достигала двух миллионов рублей за бутылку.