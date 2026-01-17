Полуторамесячный ребенок ребенок умер в нижегородской больнице

В Кстовской центральной районной больнице Нижегородской области умер полуторамесячный ребенок. Об этом в пятницу, 16 января, сообщили в пресс-службе местного Следственного комитета.
По данному факту СК возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. По данным следствия, мальчик был госпитализирован в январе с жалобами на ухудшение состояния, но несмотря на оказанную помощь, скончался. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза, говорится в сообщении.
По данным Telegram-канала Ni Mash, предварительной причиной смерти назван отек головного мозга, вызванный асфиксией из-за попадания пищи в дыхательные пути. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия и проверка условий жизни ребенка. Региональный минздрав также проводит собственную проверку, говорится в сообщении.
