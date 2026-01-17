В Новгородской области девушки погибли при столкновении тюбинга с машиной

В Новгородской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием тюбинга, привязанного к автомобилю. По информации регионального управления ГИБДД, в результате аварии погибли две девушки.
Инцидент произошел в пятницу вечером в городе Сольцы на улице Новгородской. За рулем автомобиля ВАЗ-2114 находился 20-летний водитель, который буксировал тюбинг с двумя пассажирками. Во время движения надувное средство столкнулось с автомобилем ВАЗ-2112, ехавшим во встречном направлении.
Полученные травмы оказались смертельными, девушки погибли на месте происшествия. В настоящее время обстоятельства аварии устанавливаются, на месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.
Ранее два человека погибли и четверо пострадали в результате дорожной аварии на трассе в Челябинской области. В ДТП в Варненском районе столкнулись два легковых автомобиля.