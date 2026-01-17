В Новгородской области девушки погибли при столкновении тюбинга с машиной

Инцидент произошел в пятницу вечером в городе Сольцы на улице Новгородской. За рулем автомобиля ВАЗ-2114 находился 20-летний водитель, который буксировал тюбинг с двумя пассажирками. Во время движения надувное средство столкнулось с автомобилем ВАЗ-2112, ехавшим во встречном направлении.