В Новгородской области девушки погибли при столкновении тюбинга с машиной

В Новгородской области произошло смертельное ДТП с участием тюбинга.

Источник: Аргументы и факты

В Новгородской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием тюбинга, привязанного к автомобилю. По информации регионального управления ГИБДД, в результате аварии погибли две девушки.

Инцидент произошел в пятницу вечером в городе Сольцы на улице Новгородской. За рулем автомобиля ВАЗ-2114 находился 20-летний водитель, который буксировал тюбинг с двумя пассажирками. Во время движения надувное средство столкнулось с автомобилем ВАЗ-2112, ехавшим во встречном направлении.

Полученные травмы оказались смертельными, девушки погибли на месте происшествия. В настоящее время обстоятельства аварии устанавливаются, на месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.

Ранее два человека погибли и четверо пострадали в результате дорожной аварии на трассе в Челябинской области. В ДТП в Варненском районе столкнулись два легковых автомобиля.