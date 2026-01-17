Драка в Санкт-Петербурге закончилась гибелью мужчины

По данным ведомства, сообщение о тяжело раненом мужчине поступило вечером, и прибывшие на место сотрудники обнаружили пострадавшего во дворе дома по Архивной улице. Между потерпевшим и подозреваемыми ранее возник конфликт на почве личных неприязненных отношений. По предварительным сведениям, один из мужчин в ходе драки нанёс оппоненту телесные повреждения, от которых тот скончался на месте. Полиция продолжает работать на месте происшествия и выясняет все обстоятельства.