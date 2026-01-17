Ричмонд
Драка в Санкт-Петербурге закончилась гибелью мужчины

В Невском районе Санкт-Петербурга полиция задержала двоих мужчин по подозрению в нанесении смертельных ранений местному жителю. Об этом сообщила глава пресс-службы МВД России Ирина Волк.

«В Санкт-Петербурге мои коллеги задержали двоих мужчин, подозреваемых в нанесении смертельных ранений местному жителю», — написала она в своём телеграм-канале.

По данным ведомства, сообщение о тяжело раненом мужчине поступило вечером, и прибывшие на место сотрудники обнаружили пострадавшего во дворе дома по Архивной улице. Между потерпевшим и подозреваемыми ранее возник конфликт на почве личных неприязненных отношений. По предварительным сведениям, один из мужчин в ходе драки нанёс оппоненту телесные повреждения, от которых тот скончался на месте. Полиция продолжает работать на месте происшествия и выясняет все обстоятельства.

Ранее в индийском штате Гоа россиянин убил свою девушку из-за ревности к другому мужчине. Инцидент произошёл в арендованной квартире, где 37-летний Алексей Л. несколько раз ударил ножом Елену К., после чего оставил её истекать кровью в ванной. Соседи вызвали полицию, и подозреваемый был задержан на месте.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

