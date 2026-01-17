Жителя Лобни оштрафовали за катание ребенка на снегокате, привязанном к машине

Сотрудники подмосковной Госавтоинспекции привлекли к административной ответственности жителя Лобни, который катался на автомобиле, буксируя ребенка на привязанном снегокате. Об этом в пятницу, 16 января, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
По данным следствия, мужчина 1985 года рождения таким опасным способом решил развлечь своего сына 2019 года рождения. В отношении отца составлены протоколы по двум статьям КоАП: за нарушение правил перевозки людей и за неисполнение родительских обязанностей.
— Перевозка пассажиров вне салона автомобиля очень опасна. Берегите себя и своих близких — соблюдайте Правила дорожного движения, — добавила Волк в своем Telegram-канале.
Появилась статистика пострадавших в новогодние каникулы при катании на ватрушках в Подмосковье. За этот период травмы получили 27 человек. Пострадавшие обращались в медучреждения с переломами рук и ног, а также ушибами.