Жителя Лобни оштрафовали за катание ребенка на снегокате, привязанном к машине

Сотрудники подмосковной Госавтоинспекции привлекли к административной ответственности жителя Лобни, который катался на автомобиле, буксируя ребенка на привязанном снегокате. Об этом в пятницу, 16 января, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По данным следствия, мужчина 1985 года рождения таким опасным способом решил развлечь своего сына 2019 года рождения. В отношении отца составлены протоколы по двум статьям КоАП: за нарушение правил перевозки людей и за неисполнение родительских обязанностей.

— Перевозка пассажиров вне салона автомобиля очень опасна. Берегите себя и своих близких — соблюдайте Правила дорожного движения, — добавила Волк в своем Telegram-канале.

Появилась статистика пострадавших в новогодние каникулы при катании на ватрушках в Подмосковье. За этот период травмы получили 27 человек. Пострадавшие обращались в медучреждения с переломами рук и ног, а также ушибами.

