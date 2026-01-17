На Украине мошенники придумали новую схему на фоне блэкаута

На фоне продолжающегося энергетического кризиса в стране действует режим чрезвычайной ситуации. Во всех регионах Украины ежедневно вводятся многочасовые отключения электроэнергии, что приводит к приостановке работы магазинов, кафе и ресторанов, а также к продлению школьных каникул или переходу на дистанционный формат обучения. Наиболее напряженная обстановка сохраняется в Киеве.