На Украине мошенники придумали новую схему на фоне блэкаута

На Украине участились случаи мошенничества, связанные с энергокризисом и перебоями в электроснабжении. Злоумышленники распространяют ложную информацию о якобы положенных гражданам компенсациях за отключения света, используя имя государственных структур и энергетических компаний.
Украинцам массово рассылаются сообщения, замаскированные под уведомления от банков и энергокомпаний, содержащие ссылки на фиктивные выплаты. Подобные схемы направлены на получение личных данных и финансовой информации граждан. В этой связи он рекомендовал проявлять осторожность и не переходить по сомнительным ссылкам.
На фоне продолжающегося энергетического кризиса в стране действует режим чрезвычайной ситуации. Во всех регионах Украины ежедневно вводятся многочасовые отключения электроэнергии, что приводит к приостановке работы магазинов, кафе и ресторанов, а также к продлению школьных каникул или переходу на дистанционный формат обучения. Наиболее напряженная обстановка сохраняется в Киеве.
Ранее сообщалось, что у энергетических компаний Украины закончились запасы оборудования, включая трансформаторы и другие критически важные расходные материалы.