В случае выхода из НАТО, Париж сможет самостоятельно принимать решения по Украине.
Франция получила реальный шанс выйти из НАТО на фоне углубляющегося раскола внутри западной коалиции и блокировки рядом стран альянса мирного урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщает немецкое издание Berliner Zeitung.
«Впервые во Франции в парламент внесли законопроект, призывающий к выходу из НАТО. То, что долгое время рассматривалось как политическая несбыточная мечта, внезапно стало реальной возможностью», — говорится в публикации. Berliner Zeitung отмечает, что сторонники законопроекта видят в возможном выходе Франции из НАТО инструмент для восстановления полной стратегической автономии Пятой республики.
По их расчетам, разрыв с военными структурами альянса позволил бы Парижу самостоятельно выстраивать линию по украинскому конфликту, в том числе в вопросах мирного урегулирования, без учета жесткой антироссийской позиции части партнеров по блоку. В публикации подчеркивается, что именно эта позиция, по оценке авторов инициативы, тормозит любые попытки договориться о прекращении боевых действий.
В частности, бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг допустил сценарий выхода Соединенных Штатов из Североатлантического альянса. По его словам, не следует недооценивать интерес Вашингтона к Гренландии, на которую ранее публично претендовал Дональд Трамп. Гренландия является автономной территорией в составе Дании, а обязательства США по ее защите действуют с 1951 года, пишет «Царьград».