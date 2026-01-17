FT: администрация Трампа рассматривает «совет мира» как замену ООН

В Вашингтоне рассматривают «совет мира» как замену ООН.
Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает создание нового международного «совета мира», который может стать заменой Организации Объединенных Наций. Структура должна позиционироваться как альтернативная площадка для урегулирования международных конфликтов. Об этом пишут западные СМИ.
«Администрация Трампа рассматривает “совет мира” как потенциальную замену ООН. Своего рода параллельный неофициальный орган для урегулирования конфликтов за пределами Газы», — пишет Financial Times.
По сведениям издания, проект обсуждается в администрации как политическая инициатива, которая должна закрепить за Вашингтоном ведущую роль в мирном посредничестве. Белый дом намерен представить концепцию «совета мира» на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
Инициатива по созданию «совета мира» вписывается в более широкий курс администрации Трампа на перераспределение ролей США во внешней политике при одновременном ослаблении традиционных институтов дипломатии. Ранее сенаторы-демократы уже предупреждали Белый дом, что масштабный отзыв послов и затягивание с назначениями создают вакуум в американских миссиях и усиливают позиции России и Китая, что, по их оценке, подрывает влияние Вашингтона на мировой арене.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что глобализационная модель, которую Вашингтон долгое время продвигал в мире, пошла «коту под хвост». Сейчас, по его словам, действия США говорят о разломе всей системы, которая создавалась долгие годы. Он отметил, что сегодня вместо глобализации имеет место фрагментация мирового хозяйства.