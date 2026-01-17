FT: администрация Трампа рассматривает «совет мира» как замену ООН

Инициатива по созданию «совета мира» вписывается в более широкий курс администрации Трампа на перераспределение ролей США во внешней политике при одновременном ослаблении традиционных институтов дипломатии. Ранее сенаторы-демократы уже предупреждали Белый дом, что масштабный отзыв послов и затягивание с назначениями создают вакуум в американских миссиях и усиливают позиции России и Китая, что, по их оценке, подрывает влияние Вашингтона на мировой арене.