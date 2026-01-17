Кличко призвал жителей Киева покинуть город из-за энергетического кризиса

Накануне первый вице-премьер Украины и министр энергетики Денис Шмыгаль объявил о введении режима чрезвычайной ситуации в украинской энергетике. Он пояснил, что введение такого режима необходимо для координации действий всех служб в Киеве и регионах. Проведены заседания штаба по ликвидации последствий ЧС в энергетике и штаба по ликвидации последствий ЧС в электроэнергетических системах Киева и Киевской области, добавил он.