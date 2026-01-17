Ричмонд
В Киеве на фоне тревоги с воздуха прогремели две серии взрывов

Взрывы зафиксированы на Украине, по данным украинских средств массовой информации, они прогремели в Киеве, где произошла серия взрывов.

Источник: Аргументы и факты

В украинской столице прогремели взрывы, сообщает телеканал «Общественное».

«В Киеве раздаются взрывы», — рассказали украинские журналисты.

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в настоящее время в Киеве объявлена тревога с воздуха, сирены включены с 02:33 мск.

В настоящее время известно о двух сериях взрывов в украинской столице.

Кроме того, вечером в пятницу взрыв произошёл в Харькове, в городе были включены сирены.

Напомним, российские военные наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года после теракта Вооружённых сил Украины на Крымском мосту.

Ранее сообщалось, что взрывы произошли в Харькове, Одессе и в Павлограде Днепропетровской области.

Также стало известно, что российские военнослужащие ликвидировали хранилище и площадку для пуска ударных беспилотных летательных аппаратов дальнего действия Вооружённых сил Украины в Черниговской области.

