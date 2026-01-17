В Киеве на фоне тревоги с воздуха прогремели две серии взрывов

В украинской столице прогремели взрывы, сообщает телеканал «Общественное».
«В Киеве раздаются взрывы», — рассказали украинские журналисты.
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в настоящее время в Киеве объявлена тревога с воздуха, сирены включены с 02:33 мск.
В настоящее время известно о двух сериях взрывов в украинской столице.
Кроме того, вечером в пятницу взрыв произошёл в Харькове, в городе были включены сирены.
Напомним, российские военные наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года после теракта Вооружённых сил Украины на Крымском мосту.
Ранее сообщалось, что взрывы произошли в Харькове, Одессе и в Павлограде Днепропетровской области.
Также стало известно, что российские военнослужащие ликвидировали хранилище и площадку для пуска ударных беспилотных летательных аппаратов дальнего действия Вооружённых сил Украины в Черниговской области.