Бастрыкин потребовал доклад по факту смерти мужчины под снегом на Камчатке

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал представить доклад о ходе и итогах расследования уголовного дела, возбужденного по факту гибели мужчины в результате схода снежной массы на Камчатке. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления СК РФ.
Уточняется, что соответствующее поручение адресовано исполняющему обязанности руководителя следственного управления СК России по Камчатскому краю Сергею Подопригоре. Доклад должен содержать информацию как о предварительных результатах следствия, так и об окончательных выводах по делу.
Расследование проводится в рамках уголовного производства, связанного с трагическим инцидентом, и находится на контроле центрального аппарата Следственного комитета.
Ранее стало известно, что мужчина был найден мертвым под завалами снега, который сошёл с крыши многоквартирного дома в Петропавловске-Камчатском. Согласно предварительным данным, мужчина в момент инцидента расчищал автомобиль от снега во дворе.