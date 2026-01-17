Ричмонд
Бастрыкин потребовал доклад по факту смерти мужчины под снегом на Камчатке

Бастрыкин потребовал представить доклад о ходе расследования дела, возбужденного по факту гибели мужчины в результате схода снежной массы на Камчатке.

Источник: Аргументы и факты

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал представить доклад о ходе и итогах расследования уголовного дела, возбужденного по факту гибели мужчины в результате схода снежной массы на Камчатке. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления СК РФ.

Уточняется, что соответствующее поручение адресовано исполняющему обязанности руководителя следственного управления СК России по Камчатскому краю Сергею Подопригоре. Доклад должен содержать информацию как о предварительных результатах следствия, так и об окончательных выводах по делу.

Расследование проводится в рамках уголовного производства, связанного с трагическим инцидентом, и находится на контроле центрального аппарата Следственного комитета.

Ранее стало известно, что мужчина был найден мертвым под завалами снега, который сошёл с крыши многоквартирного дома в Петропавловске-Камчатском. Согласно предварительным данным, мужчина в момент инцидента расчищал автомобиль от снега во дворе.

