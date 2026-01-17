Угроза атаки беспилотников была объявлена в Сочи

Мэр призвал граждан, пребывающих дома не подходить к окнам и укрыться в комнате, окна которой не выходят на море или в помещении где нет окон. В случае, если россияне оказались в момент действия тревоги на улице, им следует, как уточнил Прошунин укрыться в цокольном этаже ближайшего здания или использовать для укрытия подвалы, цоколи, тоннели, подземные переходы и парковки.