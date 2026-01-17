Ричмонд
Угроза атаки беспилотников была объявлена в Сочи

Угроза атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) была объявлена на территории Сочи. Об этом 17 января сообщил мэр города Андрей Прошунин.

Источник: AP 2024

«На территории города Сочи объявлена угроза атаки БПЛА. Сохраняйте спокойствие!», — говорится в его сообщении, которое было опубликовано в Teleram-канале.

Мэр призвал граждан, пребывающих дома не подходить к окнам и укрыться в комнате, окна которой не выходят на море или в помещении где нет окон. В случае, если россияне оказались в момент действия тревоги на улице, им следует, как уточнил Прошунин укрыться в цокольном этаже ближайшего здания или использовать для укрытия подвалы, цоколи, тоннели, подземные переходы и парковки.

Представители Главного управления (ГУ) МЧС РФ по Липецкой области днем ранее сообщили об опасности атаки БПЛА, которая была объявлена в Липецке и шести округах региона.

