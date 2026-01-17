МВД прокомментировало сообщения о взрыве на севере Москвы

«Известия» со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишут, что в Коптево взорвался детский плюшевый медведь. «Московский комсомолец» сообщал, что жители увидели на улице разорванные мягкие игрушки. Одна из них осталась целой, что вызвало подозрение у очевидцев, уточняет издание.