Аэропорт Краснодара временно остановил работу

Ограничения нужны для безопасности.
Аэропорт Краснодара временно прекратил отправку самолетов в рейсы. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации. Такие меры необходимы для обеспечения безопасности пассажиров.
«Аэропорт Краснодар. Введены дополнительные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написали в telegram-канале Росавиации. Регулярные рейсы аэропорт выполняет с 9:00 до 19:00 по московскому времени.
Последний раз ограничения в аэропорту Краснодара вводились вечером 15 января. Тогда работа была приостановлена также для обеспечения безопасности полетов.