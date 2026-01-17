Ричмонд
Аэропорт Краснодара временно остановил работу

Аэропорт Краснодара временно прекратил отправку самолетов в рейсы. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации. Такие меры необходимы для обеспечения безопасности пассажиров.

Ограничения нужны для безопасности.

Аэропорт Краснодара временно прекратил отправку самолетов в рейсы. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации. Такие меры необходимы для обеспечения безопасности пассажиров.

«Аэропорт Краснодар. Введены дополнительные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написали в telegram-канале Росавиации. Регулярные рейсы аэропорт выполняет с 9:00 до 19:00 по московскому времени.

Последний раз ограничения в аэропорту Краснодара вводились вечером 15 января. Тогда работа была приостановлена также для обеспечения безопасности полетов.