Сигнал с телефона Усольцевых мог дать ложный след в их поисках

«Информация о сигнале с телефона — не всегда стопроцентно достоверная. Исходя из опыта, может быть так, что телефон “бьется” в одной стороне, а человека находим за пару километров. Телефон можно потерять, и он будет давать в этот момент ложный сигнал. Поэтому просто не всегда есть следы в лесу, как бы нам ни хотелось. К тому же можно их просто не увидеть, не заметить и не понять, что это именно нужные нам следы, по которым надо двигаться», — рассказала Вульферт.