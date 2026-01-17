Ричмонд
Военный суд приговорил белгородца к 21 году тюрьмы и колонии: его осудили за госизмену

Суд приговорил специалиста газовой службы из Белгорода к 21 году за госизмену.

Источник: Комсомольская правда

Второй Западный окружной военный суд приговорил специалиста газовой службы из Белгорода к 21 году тюрьмы и колонии. Он получил статьи по делам о госизмене, контрабанде оружия и взрывчатых веществ. Об этом сообщили в пресс-службе инстанции.

В материале отмечается, что у мужчины изъяли деньги, которые он получил за осуществление террористической деятельности. Он согласился из корыстных побуждений предпринять действия против безопасности России, говорится в сообщении.

«Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 21 год, из которых первые 4 года он должен отбывать в тюрьме, а остальную часть — в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 1 год со штрафом 700 тысяч рублей», — уведомили в суде.

Ранее экс-президента Республики Корея Юн Сок Ёля приговорили к пяти годам лишения свободы. Его осудили за воспрепятствование правосудию.