Военный суд приговорил белгородца к 21 году тюрьмы и колонии: его осудили за госизмену

Второй Западный окружной военный суд приговорил специалиста газовой службы из Белгорода к 21 году тюрьмы и колонии. Он получил статьи по делам о госизмене, контрабанде оружия и взрывчатых веществ. Об этом сообщили в пресс-службе инстанции.
В материале отмечается, что у мужчины изъяли деньги, которые он получил за осуществление террористической деятельности. Он согласился из корыстных побуждений предпринять действия против безопасности России, говорится в сообщении.
«Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 21 год, из которых первые 4 года он должен отбывать в тюрьме, а остальную часть — в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 1 год со штрафом 700 тысяч рублей», — уведомили в суде.
Ранее экс-президента Республики Корея Юн Сок Ёля приговорили к пяти годам лишения свободы. Его осудили за воспрепятствование правосудию.