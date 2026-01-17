Военный суд приговорил белгородца к 21 году тюрьмы и колонии: его осудили за госизмену

«Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 21 год, из которых первые 4 года он должен отбывать в тюрьме, а остальную часть — в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 1 год со штрафом 700 тысяч рублей», — уведомили в суде.