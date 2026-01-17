Взрывы прогремели над Сочи и Туапсе

Как рассказали свидетели, в районе Туапсе около 02:20 ночи раздалось не менее семи гулких взрывов, со стороны моря были видны вспышки. Позже, примерно в 02:45, сирены включили в Сочи, где очевидцы сообщили о трех взрывах в районе Лазаревского.