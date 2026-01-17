Взрывы прогремели над Сочи и Туапсе

В ночь на субботу, 17 января, над черноморским побережьем Краснодарского края, в районе Сочи и Туапсе, прогремели взрывы.
Как рассказали свидетели, в районе Туапсе около 02:20 ночи раздалось не менее семи гулких взрывов, со стороны моря были видны вспышки. Позже, примерно в 02:45, сирены включили в Сочи, где очевидцы сообщили о трех взрывах в районе Лазаревского.
В некоторых отелях, включая объекты в «Сириусе», персонал в целях безопасности попросил гостей спуститься в укрытия. Официальной информации о пострадавших или разрушениях на данный момент не поступало, передает Telegram-канал Shot.
Ранее в пресс-службе Минобороны сообщили, что за ночь с 15 на 16 января силами противовоздушной обороын (ПВО) было ликвидировано 106 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ).