Бывший генсек НАТО сделал неожиданное заявление о России

По словам Столтенберга, с РФ нужно говорить как с соседним государством.
Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал западные страны выстроить диалог с Россией по вопросу Украины по тем же принципам, которые действуют во взаимоотношениях между США и европейскими государствами. Об этом он заявил в интервью.
«Прежде всего нам нужно разговаривать с Россией о прекращении конфликта на Украине таким образом, как это мы — США и другие — и так (между собой. — прим URA.RU) делаем. Во-вторых, нам рано или поздно придется обсуждать новую архитектуру контроля над вооружениями», — сказал Столтенберг Spiegel. В заключение экс-глава НАТО отметил, что в перспективе Запад «должен выстраивать диалог с Россией как с соседним государством».
Ранее британский эксперт Марк Галеотти призывал европейские страны не мешать диалогу по урегулированию конфликта на Украине и выработать реалистичную стратегию мира. До этого бывший президент Эстонии Тоомас Ильвес указывал, что эффективность действий Европы снижается из ‑за внутренних разногласий и недоверия к США, а ЕС безуспешно пытается выработать собственную инициативу, в том числе за счет использования замороженных российских активов.