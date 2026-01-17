Ричмонд
+1°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бывший генсек НАТО сделал неожиданное заявление о России

Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал западные страны выстроить диалог с Россией по вопросу Украины по тем же принципам, которые действуют во взаимоотношениях между США и европейскими государствами. Об этом он заявил в интервью.

По словам Столтенберга, с РФ нужно говорить как с соседним государством.

Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал западные страны выстроить диалог с Россией по вопросу Украины по тем же принципам, которые действуют во взаимоотношениях между США и европейскими государствами. Об этом он заявил в интервью.

«Прежде всего нам нужно разговаривать с Россией о прекращении конфликта на Украине таким образом, как это мы — США и другие — и так (между собой. — прим URA.RU) делаем. Во-вторых, нам рано или поздно придется обсуждать новую архитектуру контроля над вооружениями», — сказал Столтенберг Spiegel. В заключение экс-глава НАТО отметил, что в перспективе Запад «должен выстраивать диалог с Россией как с соседним государством».

Ранее британский эксперт Марк Галеотти призывал европейские страны не мешать диалогу по урегулированию конфликта на Украине и выработать реалистичную стратегию мира. До этого бывший президент Эстонии Тоомас Ильвес указывал, что эффективность действий Европы снижается из ‑за внутренних разногласий и недоверия к США, а ЕС безуспешно пытается выработать собственную инициативу, в том числе за счет использования замороженных российских активов.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше