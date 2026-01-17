Бывший генсек НАТО сделал неожиданное заявление о России

«Прежде всего нам нужно разговаривать с Россией о прекращении конфликта на Украине таким образом, как это мы — США и другие — и так (между собой. — прим URA.RU) делаем. Во-вторых, нам рано или поздно придется обсуждать новую архитектуру контроля над вооружениями», — сказал Столтенберг Spiegel. В заключение экс-глава НАТО отметил, что в перспективе Запад «должен выстраивать диалог с Россией как с соседним государством».