МО Венесуэлы: военная операция США привела к гибели 83 человек

Министр обороны Венесуэлы сообщил о значительных жертвах в результате военной операции США.

Аргументы и факты

Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес сообщил о значительных жертвах в результате военной операции Соединенных Штатов. По его данным, общее число погибших составило 83 человека, среди которых не менее 47 были военнослужащими Венесуэлы.

Он также указал, что среди погибших оказались иностранные военные, находившиеся на территории страны в рамках сотрудничества. В частности, были подтверждены потери среди кубинских граждан, которые участвовали в совместной деятельности с венесуэльской стороной.

Кроме того, глава Минобороны отметил, что медицинская помощь была оказана более чем 112 пострадавшим. По его словам, власти продолжают работу по ликвидации последствий произошедшего и оказанию поддержки раненым и семьям погибших.

Ранее Минюст США опубликовал меморандум, в котором изложены «правовые основания» для военного вмешательства в Венесуэлу. В документе утверждается, что президент США может самостоятельно принять решение о применении силы при соблюдении ряда условий.

