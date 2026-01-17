Ричмонд
Кур из горящего курятника спасли в Хабаровском крае

В Комсомольске-на-Амуре пожарные тушили частный дом и курятник.

Источник: Комсомольская правда

Подразделения пожарной охраны Хабаровского края за минувшие сутки ликвидировали 11 техногенных пожаров, восемь из которых произошли в жилом секторе. В одном из возгораний в Комсомольске-на-Амуре спасателям удалось спасти восемь кур, ещё шесть птиц погибли. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Инцидент произошёл в микрорайоне Таёжный на улице Фруктовой, где на частном участке загорелась крыша деревянного строения с курятником внутри. Восемь бойцов с помощью двух единиц техники потушили пожар на площади 20 квадратных метров за 1 час 15 минут.

В том же городе в микрорайоне Амурлитмаш на улице Крайней пожарные полтора часа тушили двухэтажный частный дом каркасного типа, где пламя охватило жилые помещения второго этажа на площади 32 квадратных метра. В Хабаровске за ночь потушили пожар в одноэтажном бетонном доме в СНТ «Содружество» (площадь 45 кв. м), а утром — возгорание сторожки в гаражном кооперативе в районе ДОС. Во всех случаях пострадавших среди людей нет.

Также за отчётный период в крае открыто 13 ледовых переправ. Пожарные и спасательные подразделения четыре раза привлекались для ликвидации последствий ДТП и два раза — для аварийно-спасательных работ. Чрезвычайных ситуаций регионального и федерального масштаба не произошло.