Кур из горящего курятника спасли в Хабаровском крае

В том же городе в микрорайоне Амурлитмаш на улице Крайней пожарные полтора часа тушили двухэтажный частный дом каркасного типа, где пламя охватило жилые помещения второго этажа на площади 32 квадратных метра. В Хабаровске за ночь потушили пожар в одноэтажном бетонном доме в СНТ «Содружество» (площадь 45 кв. м), а утром — возгорание сторожки в гаражном кооперативе в районе ДОС. Во всех случаях пострадавших среди людей нет.