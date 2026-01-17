Не впускают в страну и не дают улететь: почему МИД РФ просит не ехать в Молдавию и как там относятся к русским

Еще в 2022 году российскому певцу Филиппу Киркорову отказали во въезде в Молдавию. В 2023 году певца Ираклия Пирцхалаву (Иракли) не впустили в Молдавию, где у него был запланирован концерт. «Какие-то политические игры, но я не понимаю, с чем это связано и почему должны страдать артисты и зрители», — цитирует РБК певца. Тогда же власти Молдавии объявили нежелательным лицом главу Татарстана Рустама Минниханова и отказали ему во въезде в страну.