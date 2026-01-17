Не впускают в страну и не дают улететь: почему МИД РФ просит не ехать в Молдавию и как там относятся к русским

Некоторых россиян продержали в аэропорту Кишинева более двух суток.
В Министерстве иностранных дел РФ настоятельно порекомендовали российским гражданам отказаться от поездок к Молдавию. Так, например, в аэропорту Кишинева россияне подвергаются унизительному досмотру и проверке. Некоторым из них приходится долго находиться в транзитной зоне, а затем получать отказ во въезде в страну «под надуманным предлогом».
По данным ведомства, в аэрогавани также создаются и другие условия, направленные на дискриминацию граждан РФ. Что происходит в Молдавии и почему там «отменяют» россиян — в материале URA.RU.
Почему в МИД призывают не ехать в Молдавию.
В аэропорту молдавской столицы, как сообщили в МИД РФ, предвзято относятся к россиянам.
Министерство иностранных дел рекомендовало российским гражданам воздержаться от поездок в Молдавию. В ведомстве отметили, что на территории республики фиксируются многочисленные случаи дискриминации, необоснованного давления и неподобающего обращения с гражданами РФ со стороны местных властей. При этом российским консульским работникам, как сообщается, нередко отказывают в доступе к россиянам.
По данным министерства, сложности для граждан РФ начинаются уже в аэропорту Кишинева: россияне проходят унизительные проверки и досмотры. Отмечались случаи, когда людей удерживали в транзитной зоне более двух суток, после чего отказывали во въезде «под надуманным предлогом». Кроме того, при вылете из Кишинева россиян, как утверждается, намеренно задерживают на контроле, в результате чего они опаздывают на свой рейс.
«Молдавские власти не обеспечивают допуск к российским гражданам сотрудников Посольства России в Кишиневе. Соответствующие запросы российского дипломатического представительства игнорируются. Таким образом, оказание консульской поддержки практически невозможно», — сообщили в МИД РФ.
При этом о дискриминационной политике в отношении российских граждан, въезжающих в Молдавию, в МИД РФ сообщали и в апреле 2025 года. Тогда сообщалось, что ежедневно власти республики запрещали въезд нескольким десяткам граждан России.
Молдавия чистит российский контент.
В Молдавии отключают российские телеканалы.
По данным МИД РФ, в Молдавии идет зачистка любого российского контента. 12 января с кабельного телевидения удалили 14 российских телеканалов, еще 10 каналов отключили звуковые дорожки на русском. Вместо них открыли 31 румынский телеканал. Отмечается, что на прошлой неделе в Молдавии отключили телеканалы «Золотая коллекция» и «Родное кино» из-за «трансляции фильмов о войне».
«В самой республике представители общественности складывающуюся ситуацию со СМИ назвали “информационным гетто”. Напомним, с 2022 года в Молдавии отозваны лицензии на вещание 18 русскоязычных телеканалов», — рассказали в российском ведомстве.
Как в Молдавии относятся к россиянам.
Отношения между Москвой и Кишиневом резко обострились после начала украинского конфликта. Руководство Республики Молдова во главе с президентом Майей Санду взяло курс на сближение с западными странами, присоединилось к антироссийским мерам, ввело санкции против РФ и обозначило страну как «основную угрозу национальной безопасности» в военной стратегии Молдавии на 2025−2035 годы.
Официальные власти в Кишиневе обвиняют все молдавские политические силы, поддерживающие контакты с Россией, в подрывной деятельности и «получении финансирования из Москвы». В частности, с подобными обвинениями столкнулись представители политического блока «Победа» (Victoria). В кишиневском аэропорту их подвергали тщательным досмотрам, пытаясь обнаружить в багаже или ручной клади «пакеты долларов из Москвы». Участников съезда блока «Победа», состоявшегося в Москве, молдавские власти публично назвали «предателями», пишет NEWS.Ru.
Кому из известных россиян запрещали въезд в Молдавию.
Во въезде в Молдавию отказывали Филиппу Киркорову.
Еще в 2022 году российскому певцу Филиппу Киркорову отказали во въезде в Молдавию. В 2023 году певца Ираклия Пирцхалаву (Иракли) не впустили в Молдавию, где у него был запланирован концерт. «Какие-то политические игры, но я не понимаю, с чем это связано и почему должны страдать артисты и зрители», — цитирует РБК певца. Тогда же власти Молдавии объявили нежелательным лицом главу Татарстана Рустама Минниханова и отказали ему во въезде в страну.
Могут ли наладиться отношения РФ и Молдавии.
Служба внешней разведки России ранее заявляла, что руководящие структуры Евросоюза выражают недовольство деятельностью Майи Санду, однако при этом намерены предпринять все возможные меры для сохранения Молдавии «в русле русофобской политики». В СВР подчеркнули, что эти планы предполагается реализовывать «любыми средствами, вплоть до ввода войск и фактической оккупации республики». В структурах НАТО Молдавия рассматривается как потенциальный восточный рубеж Альянса, несмотря на то, что страна официально не является членом ни НАТО, ни Европейского союза.
По словам замглавы МИД РФ Михаила Галузина, Москва рассчитывает, что Кишинев пойдет на нормализацию отношений после парламентских выборов. «Мы рассчитываем, что молдавские власти ответственно подойдут к тому обстоятельству, что большинство населения, собственно, Молдавии не приняло их курс в целом, включая политику разрушения отношений с Россией», — сказал он «Известиям».