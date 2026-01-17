Китай провел военные учения по «обезглавливанию» Тайваня

Согласно кадрам, операция включала в себя идентификацию здания с целями при помощи военного беспилотника, после чего в дело вступала группа специального назначения, действовавшая ночью. Для бесшумного преодоления вражеских постов охраны бойцы использовали арбалеты военного образца. В ходе учебного рейда, который длился менее двух минут, были «ликвидированы» четыре «террориста».