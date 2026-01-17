Китай провел военные учения по «обезглавливанию» Тайваня

Китай провел учения спецназа.
Китайские военные провели учения, в ходе которых отрабатывалась операция по нанесению так называемого «обезглавливающего» удара, имитирующего устранение высшего руководства Тайваня. Об этом сообщает одно из азиатских изданий.
«Китайские войска недавно провели учения по нанесению удара, имитирующего “обезглавливание”, что, по всей видимости, соответствует смещению руководства Тайваня», — пишет Nikkei Asia. Издание ссылается на свои источники.
Как отмечается, учения, вероятно, направлены на демонстрацию Китаем возможностей, аналогичных американской операции по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Центральное телевидение Китая показало видеозаписи учений.
Согласно кадрам, операция включала в себя идентификацию здания с целями при помощи военного беспилотника, после чего в дело вступала группа специального назначения, действовавшая ночью. Для бесшумного преодоления вражеских постов охраны бойцы использовали арбалеты военного образца. В ходе учебного рейда, который длился менее двух минут, были «ликвидированы» четыре «террориста».