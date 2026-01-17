Пропавшего в Мексике колумбийского профессора нашли живым

Гражданин Колумбии Леонардо Ариэль Эскобар Барриос, пропавший 2 января в мексиканском штате Нуэво-Леон, был найден живым. Об этом сообщили в прокуратуре штата, уточнив, что мужчина обнаружен на территории муниципалитета Хуарес.
По информации ведомства, установить местонахождение пропавшего удалось в результате совместной работы региональных сил безопасности и федеральных структур. В настоящее время подтверждено, что жизни и здоровью Эскобара Барриоса ничего не угрожает.
Мужчина является преподавателем Ибероамериканского университета в городе Пуэбла и был объявлен в розыск после утраты связи. Контакт с ним пропал вскоре после его освобождения из полицейского участка в муниципалитете Аподака, куда его доставляли по делу о предполагаемом административном правонарушении в районе международного аэропорта Монтеррея.
