Суд изъял в доход государства имущество экс-мэра Сочи на 1,6 миллиарда рублей

Хостинский районный суд Сочи по иску Генпрокуратуры обратил в доход государства имущество бывшего мэра города Алексея Копайгородского и его родственников на сумму не менее 1,67 миллиарда рублей.
Согласно решению суда, которое подлежит немедленному исполнению, изъятию подлежит элитная недвижимость в нескольких регионах России, включая жилые и коммерческие помещения, а также земельные участки. Исключение сделано только для одной московской квартиры, где проживают несовершеннолетние дети.
Бывший мэр, ушедший в отставку в мае 2024 года и арестованный в сентябре, обвиняется в серии тяжких преступлений, включая хищение, получение взятки и легализацию средств. Свою вину он не признает, передает РИА Новости.
У Копайгородского нашли дорогостоящее имущество во время обысков. Силовики изъяли более 65 миллионов рублей наличными. Кроме того, дома у Копайгородского нашли коллекцию часов. Самые дорогие экземпляры эксперты оценили в 14 миллионов рублей. Экс-глава Сочи также владеет ювелиркой и премиальными автомобилями, в том числе марок Mercedes и Porsche. Генпрокуратура подала иск об обращении имущества в доход государства.
В чем именно обвиняют Копайгородского и какая недвижимость ему принадлежит — в материале «Вечерней Москвы».