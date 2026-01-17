Суд изъял в доход государства имущество экс-мэра Сочи на 1,6 миллиарда рублей

У Копайгородского нашли дорогостоящее имущество во время обысков. Силовики изъяли более 65 миллионов рублей наличными. Кроме того, дома у Копайгородского нашли коллекцию часов. Самые дорогие экземпляры эксперты оценили в 14 миллионов рублей. Экс-глава Сочи также владеет ювелиркой и премиальными автомобилями, в том числе марок Mercedes и Porsche. Генпрокуратура подала иск об обращении имущества в доход государства.