Премьер Канады пригрозил коллективной обороной НАТО в случае посягательств на Гренландию

Пятая статья Североатлантического договора является краеугольным камнем НАТО и гласит, что вооруженное нападение на одного из членов альянса рассматривается как нападение на всех. Это влечет за собой обязательство всех союзников оказать помощь, которая может включать, в том числе, и применение вооруженной силы.