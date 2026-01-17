Ричмонд
Премьер Канады пригрозил коллективной обороной НАТО в случае посягательств на Гренландию

Премьер-министр Канады Марк Карни отреагировал на недавние заявления президента США Дональда Трампа о возможном захвате Гренландии. Канадский политик напомнил о принципах коллективной обороны НАТО, подразумевая, что любое посягательство на датскую территорию может быть расценено как нападение на весь альянс.

Канада напомнила Трампу о пятой статье НАТО.

«Мы являемся партнерами НАТО с Данией, и наше полноправное партнерство сохраняется. Наши обязательства по статьям пять и два Североатлантического договора остаются в силе, и мы полностью их поддерживаем», — заявил Карни во время визита в Китай. Слова передает Politico.

Пятая статья Североатлантического договора является краеугольным камнем НАТО и гласит, что вооруженное нападение на одного из членов альянса рассматривается как нападение на всех. Это влечет за собой обязательство всех союзников оказать помощь, которая может включать, в том числе, и применение вооруженной силы.

Ранее Трамп заявил о готовности ввести торговые пошлины против стран, которые не поддержат притязания США на Гренландию. Соответствующее заявление он сделал в пятницу во время мероприятия в Белом доме. По словам президента США, контроль над островом является для Вашингтона вопросом стратегической безопасности.

