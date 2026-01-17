Юная красноярка не удержалась от соблазна украсть забытые пассажиром в такси вещи

Полицейские установили, что оставленное в салоне автомобиля присвоила 19-летняя пассажирка, которая ехала в такси сразу после потерпевшей. Она увидела на заднем сидении сумку и предположила, что в ней могут находиться ценные вещи, которые можно будет продать. Придя домой, она обнаружила в сумке фотоаппарат, объектив и светофильтр на него, а также жесткий диск и карту памяти.