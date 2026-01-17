Юная красноярка не удержалась от соблазна украсть забытые пассажиром в такси вещи

В Красноярска пассажирка такси совершила кражу дорогостоящей фототехники.
В конце ноября прошлого года в полицию обратилась 32-летняя красноярка. Она сообщила, что оставила в такси сумку с фотоаппаратом и аксессуарами к нему. Также она пояснила, что написала о случившемся в службу поддержки перевозчика, но там ответили, что ее вещей никто не находил. Общий ущерб составил 215 тыс. руб.
Полицейские установили, что оставленное в салоне автомобиля присвоила 19-летняя пассажирка, которая ехала в такси сразу после потерпевшей. Она увидела на заднем сидении сумку и предположила, что в ней могут находиться ценные вещи, которые можно будет продать. Придя домой, она обнаружила в сумке фотоаппарат, объектив и светофильтр на него, а также жесткий диск и карту памяти.
Расследование уголовного дела уже завершено. Похищенное имущество у воровки изъяли и вернули законной владелице. Обвиняемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.