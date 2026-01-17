Ричмонд
В Ростовской области в ночь на 17 января два района подверглись атаке БПЛА

Под Ростовом успешно отразили атаку БПЛА в ночь на 17 января.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области в ночь на 17 января была зафиксирована вражеская атака беспилотными летательными аппаратами. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Глава региона уточнил, что речь идет о двух районах: Шолоховском и Кашарском.

— Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Беспилотная опасность сохраняется. Будьте бдительны, — написал Юрий Слюсарь.

Ранее «Комсомольская правда — Ростов-на-Дону» сообщала, что 14 января из-за атаки БПЛА пострадал многоэтажный дом в Левенцовке.

В частности, в двух квартирах случился пожар, еще в нескольких вылетели стекла. К сожалению, не обошлось без жертв. Погиб один из жильцов. Его жена и ребенок пострадали и были госпитализированы.

