Военный суд приговорил белгородца к 21 году колонии: газовик собирал разведданные в Москве и прятал оружие

2-й Западный окружной военный суд вынес суровый приговор 37-летнему жителю Белгородской области Александру Чеботареву, признанному виновным в государственной измене и терроризме. Специалист газовой службы из Губкинского района осуждён на 21 год лишения свободы.
Как сообщили в пресс-служба суда, Чеботарев признан виновным по целому ряду тяжких статей: государственная измена, участие в деятельности террористической организации, контрабанда оружия и взрывчатых веществ. Согласно приговору, первые четыре года он отбудет в тюрьме, остальной срок — в колонии строгого режима, с дополнительным штрафом в 700 тысяч рублей и ограничением свободы на год. У осуждённого конфискованы деньги, полученные за преступную деятельность, и средства связи.
Суд установил, что в марте 2024 года Чеботарев вышел на связь с представителями запрещённой в России террористической организации и согласился за деньги действовать против безопасности страны. Он перевозил из Брянской области в Новороссийск оружие, а в конце апреля выезжал в Москву для сбора информации о телерадиовещательных компаниях. С мая по август 2024 года он хранил в своём гараже арсенал украинского производства, включая взрывчатку, который был обнаружен при задержании 28 августа.
На суде Чеботарев отрицал свою вину, заявляя, что перевозил якобы наркотики, а поездка в Москву была туристической. Однако суд принял во внимание его первоначальные признательные показания, данные в ходе следствия, и признал обвинение доказанным.
Ранее председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин отметил, что его ведомство последовательно привлекает к ответственности российских граждан, которые встают на путь пособничества украинским спецслужбам.
Тем временем ФСБ также задержала 17-летнего жителя Мариуполя по подозрению в госизмене. По данным ведомства, подросток связался с украинской военной разведкой через мессенджер. По заданию разведки он собирал информацию о местах дислокации российских воинских частей в Мариуполе.
Также суд вынес приговор 33-летнему жителю Мурманской области, которому вменяли госизмену и покушение на диверсию. Его приговорили к 18 годам лишения свободы, первые три года он проведет в тюрьме, остальные — в колонии строгого режима.