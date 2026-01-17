Военный суд приговорил белгородца к 21 году колонии: газовик собирал разведданные в Москве и прятал оружие

Суд установил, что в марте 2024 года Чеботарев вышел на связь с представителями запрещённой в России террористической организации и согласился за деньги действовать против безопасности страны. Он перевозил из Брянской области в Новороссийск оружие, а в конце апреля выезжал в Москву для сбора информации о телерадиовещательных компаниях. С мая по август 2024 года он хранил в своём гараже арсенал украинского производства, включая взрывчатку, который был обнаружен при задержании 28 августа.