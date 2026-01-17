ВСУ атаковали Россию сотней дронов

Все БПЛА были успешно уничтожены.
ВСУ в ночь на 17 января атаковали российские регионы сотней беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны России. По данным ведомства, над террориторей страны было сбито 99 украинских дронов.
«Уничтожены и перехвачены 99 украинских беспилотных летательных аппаратов…» — написали в telegram-канале министерства. Основное количество дронов было нейтрализовано над Черным морем — 47 единиц. На втором месте по интенсивности ударов оказалась Белгородская область, где сбиты 29 БПЛА.
Также беспилотники атаковали ряд других приграничных и южных регионов. Над территорией Курской области перехвачено 12 БПЛА, над Ростовской и Астраханской — по четыре, над территорией Крыма — два БПЛА и над акваторией Азовского моря — один.
Ранее в Черниговской области была уничтожена украинская эвакуационная группа вместе с РСЗО HIMARS. Как передает «Царьград», для срыва эвакуации системы был нанесен удар с применением беспилотников, а после второй попытки группы продолжить работу последовал повторный удар, который и привел к ликвидации цели.