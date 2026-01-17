ПВО за ночь уничтожила 99 БПЛА над регионами России

Российские системы противовоздушной обороны нейтрализовали 99 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над регионами России. Об этом проинформировали в Минобороны РФ.
В сообщении ведомства уточняется, что в период с 23:00 по московскому времени до 07:00 дежурные подразделения ПВО успешно перехватили и ликвидировали в общей сложности 99 БПЛА самолетного типа.
Большая часть дронов, а именно 29, были сбиты над Белгородской областью, еще 12 уничтожены над Курской областью. Также сообщается о поражении четырех беспилотников над Ростовской и Астраханской областями, двух — над Крымом.
Основная часть атаки пришлась на морскую акваторию, где 47 БПЛА были уничтожены над Черным морем и один — над Азовским морем.
Ранее сообщалось, что ПВО ликвидировала 23 БПЛА над российскими регионами.