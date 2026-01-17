Специалиста газовой службы из Белгорода приговорили к 21 году за госизмену

2-й Западный окружной военный суд вынес приговор в отношении жителя Белгорода Александра Чеботарева*. Его признали виновным в госизмене, контрабанде оружия и сотрудничестве с террористами.
Суд приговорил жителя Белгорода к 21 году лишения свободы: первые четыре года он проведет в тюрьме, оставшуюся часть срока — в колонии строгого режима. Дополнительно назначено ограничение свободы сроком на один год и штраф в размере 700 тысяч рублей.
Также суд распорядился изъять у Чеботарева* денежные средства, полученные в результате террористической деятельности, а также технические устройства, использовавшиеся для связи с террористами.
По данным ТАСС, в марте 2024 года мужчина, установив контакт с террористами через интернет, начал заниматься перевозкой оружия и взрывчатки, а также сбором информации по полученным заданиям. В августе того же года он был задержан.
Ранее суд также приговорил 56-летнюю охранницу из Курской области к 15 годам колонии общего режима за попытку передать украинским спецслужбам данные о Вооруженных силах РФ.
*Внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.