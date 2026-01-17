Житель Калифорнии арестован за угрозы в адрес вице-президента США Вэнса

В Калифорнии был арестован 22-летний Марко Антонио Агуайо после того, как он разместил в интернете угрозы в адрес вице-президента США Джей Ди Вэнса, когда тот находился на отдыхе в Диснейленде в Анахайме. Об этом сообщает Fox News.
Агуайо опубликовал несколько сообщений на официальной странице Диснейленда в июле прошлого года, в которых утверждал, что у него есть бомба, и призывал к насильственным действиям против коррумпированных политиков. Угрозы были написаны 12 июля 2025 года, в день, когда Вэнс и его семья находились в парке аттракционов.
При допросе Агуайо заявил, что его аккаунт был взломан, но позже признался, что сделал эти посты в шутку. Ему предъявлены обвинения. Дело передано в Окружной суд США в Калифорнии.
