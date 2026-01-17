Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Житель Калифорнии арестован за угрозы в адрес вице-президента США Вэнса

В Калифорнии арестован 22-летний Марко Антонио Агуайо за угрозы убийства в адрес вице-президента США Джей Ди Вэнса.

Источник: Аргументы и факты

В Калифорнии был арестован 22-летний Марко Антонио Агуайо после того, как он разместил в интернете угрозы в адрес вице-президента США Джей Ди Вэнса, когда тот находился на отдыхе в Диснейленде в Анахайме. Об этом сообщает Fox News.

Агуайо опубликовал несколько сообщений на официальной странице Диснейленда в июле прошлого года, в которых утверждал, что у него есть бомба, и призывал к насильственным действиям против коррумпированных политиков. Угрозы были написаны 12 июля 2025 года, в день, когда Вэнс и его семья находились в парке аттракционов.

При допросе Агуайо заявил, что его аккаунт был взломан, но позже признался, что сделал эти посты в шутку. Ему предъявлены обвинения. Дело передано в Окружной суд США в Калифорнии.

Ранее сообщалось, что американский подросток Никита Касап признал себя виновным в убийстве своей матери и отчима, которое он совершил с целью получения денег для подготовки покушения на президента США Дональда Трампа.

Узнать больше по теме
Джей Ди Вэнс: биография морского пехотинца и писателя, ставшего вице-президентом США
В новой администрации Дональда Трампа довольно много интересных личностей. Особое внимание привлекает его вице-президент, Джей Ди Вэнс. Он вырос в семье простых рабочих, самостоятельно получил хорошее образование, стал миллионером и поднялся на вершины политического олимпа.
Читать дальше