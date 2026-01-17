В Ростовской области несколько районов остались без воды из-за аварии

В Ростовской области произошла серьезная коммунальная авария. Как сообщила в своем телеграм-канале региональный министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Антонина Пшеничная, на магистральном водоводе случился порыв. Из-за этого в Гуково, Зверево, а также в населенных пунктах Каменского и Красносулинского районов большие перебои с водоснабжением.
Авария случилась накануне, 16 января. Несмотря на то, что коммунальные службы оперативно отреагировали на ситуацию и сразу приступили к ремонту, восстановительные работы заняли весь день. По информации Антонины Пшеничной, на 23.30 16 января устранить проблему так и не удалось.
Дело в том, что водовод пролегает на глубине 5−7 метров, ситуация осложняется не только этим. На участке — песчаный грунт и большая обводненность. Рабочим параллельно с земляными работами пришлось откачивать воду.
— В устранении аварийной ситуации задействовано 2 бригады численностью 18 человек и 5 единиц техники, — сообщила Антонина Пшеничная.
Для жителей организован подвоз воды.
— За каждой автоцистерной закреплен контролер для оперативного реагирования на заявки, — отметила министр.
