В Ростовской области несколько районов остались без воды из-за аварии

Под Ростовом из-за коммунальной аварии людям привозят воду в автоцистернах.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области произошла серьезная коммунальная авария. Как сообщила в своем телеграм-канале региональный министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Антонина Пшеничная, на магистральном водоводе случился порыв. Из-за этого в Гуково, Зверево, а также в населенных пунктах Каменского и Красносулинского районов большие перебои с водоснабжением.

Авария случилась накануне, 16 января. Несмотря на то, что коммунальные службы оперативно отреагировали на ситуацию и сразу приступили к ремонту, восстановительные работы заняли весь день. По информации Антонины Пшеничной, на 23.30 16 января устранить проблему так и не удалось.

Дело в том, что водовод пролегает на глубине 5−7 метров, ситуация осложняется не только этим. На участке — песчаный грунт и большая обводненность. Рабочим параллельно с земляными работами пришлось откачивать воду.

— В устранении аварийной ситуации задействовано 2 бригады численностью 18 человек и 5 единиц техники, — сообщила Антонина Пшеничная.

Для жителей организован подвоз воды.

— За каждой автоцистерной закреплен контролер для оперативного реагирования на заявки, — отметила министр.

