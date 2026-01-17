«Закатывал глаза и саркастически улыбался»: депутаты пожаловались на поведение главы МИД Чехии

«По свидетельству оппозиционных депутатов, глава МИД во время их выступлений то закатывал глаза, то изображал на лице различные гримасы, то саркастически улыбался, что нервировало выступавших и мешало им сосредоточиться на теме прений», — пишет Idnes. Портал ссылается на свои источники.