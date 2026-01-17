«Закатывал глаза и саркастически улыбался»: депутаты пожаловались на поведение главы МИД Чехии

Чешские оппозиционеры пожаловались на поведение главы МИД.
Оппозиционные депутаты Чехии пожаловались на поведение министра иностранных дел Петра Мацинки, который во время парламентских прений строил гримасы, закатывал глаза и саркастически улыбался. Это в итоге привело к прерыванию заседани, сообщает один из зарубежных порталов.
«По свидетельству оппозиционных депутатов, глава МИД во время их выступлений то закатывал глаза, то изображал на лице различные гримасы, то саркастически улыбался, что нервировало выступавших и мешало им сосредоточиться на теме прений», — пишет Idnes. Портал ссылается на свои источники.
Депутат от Чешской пиратской партии Барбора Пипащова была вынуждена прервать свою речь, чтобы публично призвать Мацинку к порядку. Петр Мацинка входит в правящую коалицию вместе с движением ANO премьер-министра Андрея Бабиша и партией SPD спикера парламента Томио Окамуры.