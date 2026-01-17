Ричмонд
WSJ: Трамп воодушевлен спецоперацией по захвату президента Венесуэлы Мадуро

Трамп чувствует себя воодушевленным после операции в Венесуэле.

Президент США Дональд Трамп глубоко удовлетворен успехом недавней операции по задержанию лидера Венесуэлы Николаса Мадуро и планирует продолжить жесткий внешнеполитический курс, начатый в этом году. Об этом сообщает одна из американских газет.

По данным The Wall Street Journal (WSJ), Трамп в частных беседах неоднократно и с энтузиазмом делился деталями рейда в Каракасе, с особой похвалой отзываясь об элитном отряде «Дельта», непосредственно проводившем операцию. Президент, как утверждают источники, называет бойцов «крутыми парнями» и убежден, что подобные действия укрепляют страх и уважение к США на мировой арене.

Более того, администрация Трампа, по данным издания, уверена в поддержке со стороны Республиканской партии в Конгрессе, которая не станет препятствовать потенциальным новым военным акциям в будущем. Однако агрессивная внешняя политика, символом которой стала операция в Венесуэле, уже оказывает влияние на внутреннюю политику. Как отмечает WSJ, рейтинг одобрения Трампа среди американских избирателей демонстрирует негативную динамику.

Ранее Дональд Трамп заявил о задержании лица, причастного к утечке секретной информации по венесуэльскому направлению. По словам американского лидера, подозреваемый уже арестован. Трамп охарактеризовал его как «очень плохого “сливщика”» и не исключил, что в деле могут фигурировать и другие лица, о которых станет известно позже, передает 360.ru.

