В Ростовской области два человека пострадали в лобовой аварии

В результате машину занесло на полосу встречного движения. Произошло столкновение со встречной «Шкодой», за рулем которой находился 56-летний мужчина. В результате водитель иномарки и его 45-летний пассажир получили травмы. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.