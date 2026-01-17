Ричмонд
В Ростовской области два человека пострадали в лобовой аварии

Под Ростовом 22-летний водитель выехал на «встречку» и устроил ДТП.

Источник: Комсомольская правда

В Неклиновском районе Ростовской области произошла серьезная авария. Как сообщили в региональной ГАИ, 22-летний водитель «Лады Весты», по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость движения.

В результате машину занесло на полосу встречного движения. Произошло столкновение со встречной «Шкодой», за рулем которой находился 56-летний мужчина. В результате водитель иномарки и его 45-летний пассажир получили травмы. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

— Госавтоинспекция региона призывает водителей строго соблюдать скоростной режим и выбирать скорость с учетом дорожных и погодных условий, — сказали в ГАИ Ростовской области.

