В Ростовской области два человека пострадали в лобовой аварии

В Неклиновском районе Ростовской области произошла серьезная авария. Как сообщили в региональной ГАИ, 22-летний водитель «Лады Весты», по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость движения.
В результате машину занесло на полосу встречного движения. Произошло столкновение со встречной «Шкодой», за рулем которой находился 56-летний мужчина. В результате водитель иномарки и его 45-летний пассажир получили травмы. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.
— Госавтоинспекция региона призывает водителей строго соблюдать скоростной режим и выбирать скорость с учетом дорожных и погодных условий, — сказали в ГАИ Ростовской области.
Подпишись на нас в MAX и Telegram!
Читайте также.
Многокилометровые пробки, ДТП и космические цены на такси: Что происходит в Ростовской области во время снегопада 15 января.
На трассе М-4 «Дон» в Ростовской области произошла смертельная авария.