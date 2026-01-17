Ричмонд
+2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Перми из-за коммунальной аварии затопило микрорайон Парковый

Автобусное движение в сторону центра встало.

Источник: Аргументы и факты

Микрорайон Парковый в Перми затопило из-за коммунальной аварии, сообщают читатели perm.aif.ru.

Сообщения об аварии на улице Желябова появились утром 17 января. Как рассказали местные жители сайту perm.aif.ru, несколько улиц в микрорайоне оказались затоплены. Несколько автобусов встали и не смогли продолжить движение.

«Два автобуса “утонули”. Прохожим приходится перелезать через перила магазина, чтобы обойти лужу. У другого автобуса лопнула шина после ледяной лужи», — рассказала пермячка сайту perm.aif.ru.

Также из-за аварии затруднено движение общественного транспорта из Паркового. В сторону центра Перми автобусов нет. Жители жалуются, что стоят на остановке больше часа.