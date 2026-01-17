В Перми из-за коммунальной аварии затопило микрорайон Парковый

Микрорайон Парковый в Перми затопило из-за коммунальной аварии, сообщают читатели perm.aif.ru.
Сообщения об аварии на улице Желябова появились утром 17 января. Как рассказали местные жители сайту perm.aif.ru, несколько улиц в микрорайоне оказались затоплены. Несколько автобусов встали и не смогли продолжить движение.
«Два автобуса “утонули”. Прохожим приходится перелезать через перила магазина, чтобы обойти лужу. У другого автобуса лопнула шина после ледяной лужи», — рассказала пермячка сайту perm.aif.ru.
Также из-за аварии затруднено движение общественного транспорта из Паркового. В сторону центра Перми автобусов нет. Жители жалуются, что стоят на остановке больше часа.