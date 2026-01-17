Почти сотня сбитых дронов и закрытые аэропорты: карта ударов БПЛА на 17 января

В целом, по данным Минобороны, с 23:00 до 07:00 (по мск) 47 дронов сбили над акваторией Черного моря, 29 — над территорией Белгородской области, 12 — над территорией Курской области, по четыре — над территорией Ростовской и Астраханской областей, два — над территорией Республики Крым. Еще один — над Азовским морем. Кроме того, три аэропорта в РФ приостановили прием и выпуск воздушных судов в целях безопасности. Карта ударов ВСУ к 17 января — в материале URA.RU.