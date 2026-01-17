Почти сотня сбитых дронов и закрытые аэропорты: карта ударов БПЛА на 17 января

Украина пыталась атаковать российские регионы 99 дронами.
Прошедшей ночью ВСУ вновь пытались атаковать ряд российских регионов 99 беспилотниками. В частности, угроза атаки дронов была объявлена на территории «Сириуса» в Сочи, в Воронежской и Ростовской, Оренбургской областях.
В целом, по данным Минобороны, с 23:00 до 07:00 (по мск) 47 дронов сбили над акваторией Черного моря, 29 — над территорией Белгородской области, 12 — над территорией Курской области, по четыре — над территорией Ростовской и Астраханской областей, два — над территорией Республики Крым. Еще один — над Азовским морем. Кроме того, три аэропорта в РФ приостановили прием и выпуск воздушных судов в целях безопасности. Карта ударов ВСУ к 17 января — в материале URA.RU.
Условные обозначения.
Какие регионы подверглись атаке.
ДНР.
В своем telegram-канале мэр Донецка Александр Кулемзин рассказал, что в результате атаки БПЛА в Куйбышевском районе города по улицам Нижнеангарской и Угольной были повреждены частные дома, а также остекление Дворца культуры «Горняк». По его данным, погибших и пострадавших нет.
Ростовская область.
Ночью в Ростовской области отражена воздушная атака в двух районах — Шолоховском и Кашарском. О раненых и разрушениях на земле не поступало информации. Об этом написал в своих соцсетях губернатор Юрий Слюсарь. Сейчас опасность БПЛА в регионе сохраняется.
Воронежская область.
Дежурными силами ПВО в одном из районов области уничтожили один БПЛА. По данным губернатора Александра Гусева, разрушений и пострадавших нет. Сейчас угрозу атаки отменили в области.
Где вводили опасность БПЛА.
Минувшей ночью в нескольких регионах России ввели режим «Беспилотная опасность». Так, это коснулось Воронежской, Белгородской областей и Сочи. Опасность, по данным местных властей, сейчас сохраняется в Ростовской, Оренбургской, Херсонской областях. А также в Туапсинском округе Краснодарского края.
В каких регионах временно не работают аэропорты.
В 03:59 (по мск) в Росавиации сообщили, что в краснодарском аэропорту Пашковский ввели временные дополнительные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. «Согласно действующему NOTAM, аэропорт Краснодар принимает регулярные рейсы с 09:00 до 19:00 мск», — говорится в сообщении. Также ограничения на прием и отправку рейсов ввели в Саратове (аэропорт Гагарин) и Волгограде.