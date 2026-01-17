Жена Макрона стала диджеем в Диснейленде. Видео

В июле 2025-го Макрон и его супруга Брижит прибыли с официальным визитом в Великобританию. При выходе из самолета в лондонском аэропорту Брижит Макрон отказалась взять мужа за руку и самостоятельно спустилась по трапу, несмотря на протянутую ладонь президента. Инцидент произошел на глазах у встречающих, среди которых был и принц Гарри.