Жена Макрона стала диджеем в Диснейленде. Видео

Жена президента Франции Эммануэля Макрона Брижит устроила выступление за диджейским пультом в Диснейленде. Видео появилось в соцсетях.

Диджейское выступление жена Макрона, по данным журналистов, устроила для больных детей.

«72-летняя Брижит Макрон появилась за диджейским пультом в парижском Диснейленде», — пишет «Абзац» со ссылкой на иностранных журналистов. Отмечается, что выступление было для больных детей и их семей.

«72-летняя Брижит Макрон появилась за диджейским пультом в парижском Диснейленде», — пишет «Абзац» со ссылкой на иностранных журналистов. Отмечается, что выступление было для больных детей и их семей.

В июле 2025-го Макрон и его супруга Брижит прибыли с официальным визитом в Великобританию. При выходе из самолета в лондонском аэропорту Брижит Макрон отказалась взять мужа за руку и самостоятельно спустилась по трапу, несмотря на протянутую ладонь президента. Инцидент произошел на глазах у встречающих, среди которых был и принц Гарри.

