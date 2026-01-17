Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Четыре беспилотника уничтожены в небе над Ростовом в ночь на 17 января

Два района Ростовской области подверглись атаке БПЛА в ночь на 17 января.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области в ночь на 17 января зафиксировали атаку вражеских беспилотников. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Глава региона пояснил, что это случилось в Шолоховском и Кашарском районах.

— Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала, — добавил губернатор.

Тем временем в министерстве обороны РФ уточнили, что в течение прошедшей ночи с 23.00 до 07.00 на Дону были перехвачены и уничтожены четыре вражеских БПЛА самолетного типа.

Также 47 беспилотников сбили над акваторией Черного моря, 29 — над Белгородской областью, 12 — над Курской, 4 — над Астраханской. Над акваторией Азовского моря был уничтожен один БПЛА.

Подпишись на нас в MAX и Telegram!

Читайте также.

На Левенцовке в Ростове после атаки БПЛА загорелись квартиры в многоэтажках.

В Ростове автоматически снимут начисления за тепло после аварии на ТЭЦ-2.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше