Четыре беспилотника уничтожены в небе над Ростовом в ночь на 17 января

В Ростовской области в ночь на 17 января зафиксировали атаку вражеских беспилотников. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Глава региона пояснил, что это случилось в Шолоховском и Кашарском районах.
— Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала, — добавил губернатор.
Тем временем в министерстве обороны РФ уточнили, что в течение прошедшей ночи с 23.00 до 07.00 на Дону были перехвачены и уничтожены четыре вражеских БПЛА самолетного типа.
Также 47 беспилотников сбили над акваторией Черного моря, 29 — над Белгородской областью, 12 — над Курской, 4 — над Астраханской. Над акваторией Азовского моря был уничтожен один БПЛА.
Подпишись на нас в MAX и Telegram!
Читайте также.
На Левенцовке в Ростове после атаки БПЛА загорелись квартиры в многоэтажках.
В Ростове автоматически снимут начисления за тепло после аварии на ТЭЦ-2.