Скончался президент ФК «Фиорентина» Рокко Коммиссо

Коммиссо приобрел ФК летом 2019-го.
Президент итальянского футбольного клуба «Фиорентина» Рокко Коммиссо умер на 77 году жизни. Об этом сообщили на официальном сайте спортивного клуба.
«После длительного лечения наш любимый президент покинул нас», — говорится в сообщении. По данным Матч-ТВ, Коммиссо приобрел «Фиорентину» летом 2019 года.
Ранее стало известно, что бывший нападающий ФК «Тюмень» Дмитрий Акимов скончался на 46-м году жизни. Информацию о смерти экс-футболиста распространила пресс-служба клуба.