Скончался президент ФК «Фиорентина» Рокко Коммиссо

Президент итальянского футбольного клуба «Фиорентина» Рокко Коммиссо умер на 77 году жизни. Об этом сообщили на официальном сайте спортивного клуба.

Коммиссо приобрел ФК летом 2019-го.

«После длительного лечения наш любимый президент покинул нас», — говорится в сообщении. По данным Матч-ТВ, Коммиссо приобрел «Фиорентину» летом 2019 года.

«После длительного лечения наш любимый президент покинул нас», — говорится в сообщении. По данным Матч-ТВ, Коммиссо приобрел «Фиорентину» летом 2019 года.

Ранее стало известно, что бывший нападающий ФК «Тюмень» Дмитрий Акимов скончался на 46-м году жизни. Информацию о смерти экс-футболиста распространила пресс-служба клуба.