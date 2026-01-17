Ричмонд
В результате атак беспилотников в Курской области повреждены дома

В Рыльском районе Курской области из-за атаки ВСУ были повреждены два частных дома и две машины. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн.

Из-за украинских дронов в Рыльском районе повреждены дома и машины.

В Рыльском районе Курской области из-за атаки ВСУ были повреждены два частных дома и две машины. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн.

«В результате сбросов ВУ с беспилотника в хуторе Александровка Рыльского района повреждены фасад, остекление двух частных домов и два автомобиля», — написал глава региона. По его словам, собственникам имущества окажут поддержку. Отмечается, что в результате происшествия никто не пострадал.

Прошедшей ночью ВСУ вновь пытались атаковать ряд российских регионов 99 беспилотниками. В частности, угроза атаки дронов была объявлена на территории «Сириуса» в Сочи, в Воронежской и Ростовской, Оренбургской областях. Карта ударов ВСУ к 17 января — в материале URA.RU.

