В результате атак беспилотников в Курской области повреждены дома

«В результате сбросов ВУ с беспилотника в хуторе Александровка Рыльского района повреждены фасад, остекление двух частных домов и два автомобиля», — написал глава региона. По его словам, собственникам имущества окажут поддержку. Отмечается, что в результате происшествия никто не пострадал.