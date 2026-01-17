Тяжелые выходные: задержки и отмены авиарейсов в России 17 января 2026

Множество авиарейсов задерживаются 17 января 2026.
Десятки авиарейсов задерживаются или отменены в России 17 января 2026 года. Временные ограничения введены в аэропортах Краснодара, Саратова и Волгограда для обеспечения безопасности полетов. Массово отменены рейсы между Москвой и Санкт-Петербургом. Пассажирам рекомендуется внимательно следить за обновлениями онлайн-табло и информацией от авиакомпаний. Подробнее в материале URA.RU.
Ограничения воздушного пространства и их последствия 17 января 2026.
По данным пресс-службы Росавиации, утром 17 января 2026 года были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в нескольких российских аэропортах. В 03:59 ограничения ввели в аэропорту Краснодара (Пашковский), согласно действующему NOTAM, аэропорт принимает регулярные рейсы с 09:00 до 19:00 по московскому времени.
В 04:27 аналогичные меры были введены в аэропорту Саратова (Гагарин). К 08:10 ограничения распространились на аэропорт Волгограда. Все меры приняты для обеспечения безопасности полетов.
К 08:31 аэропорт Краснодара снял ограничения и был готов к обслуживанию рейсов с 09:00 МСК. В 08:39 возобновил работу аэропорт Саратова. Однако последствия временных закрытий продолжают влиять на расписание полетов по всей России.
В аэропорту Волгограда на утро 17 января задержаны четыре авиарейса. Смещено время прилета двух самолетов из Москвы, также внесены коррективы в расписание двух рейсов в столицу и Египет. Пассажиры должны были вылететь в Шарм-эль-Шейх около 7 утра, однако рейс перенесли минимум на два часа. В регионе с ночи действует режим беспилотной опасности.
В аэропорту Южно-Сахалинска зафиксированы критические задержки — несколько рейсов задержаны на двое-трое суток. Рейс TGA-1001 в Шахтерск вылетит только 19 января вместо 16-го, рейс в Александровск-Сахалинский задержан до 18 января.
Камчатский аэропорт Елизово 17 января работает в штатном режиме после снежного циклона. Аэропорт возобновил прием рейсов из Москвы, Новосибирска и Владивостока, готовятся к вылету задержанные рейсы в Соболево, Тиличики и Палану.
Задержки и отмены рейсов в московских аэропортах 17 января 2026.
Задержки и отмены авиарейсов во Внуково 17 января 2026.
В аэропорту Внуково утром 17 января массово отменены рейсы в Санкт-Петербург. Полностью отменены рейсы FV 6162 / SU 6162 авиакомпаний Россия и Аэрофлот, вылет которого был запланирован на 09:00, а также рейсы FV 6006 (11:30), FV 6010 (13:30), FV 6178 (19:30) и FV 6182 (21:30). Отменен рейс A4 7009 авиакомпании Азимут в Тбилиси, который должен был вылететь в 08:40.
Рейс UT 715 авиакомпании ЮТэйр в Дубай задерживается на полчаса до 09:10. Значительная задержка у рейса HY 9928 авиакомпании Uzbekistan Airways в Фергану — вылет перенесен с 09:05 на 13:30 (задержка более 4 часов). Рейс DP 157 авиакомпании Победа в Краснодар задерживается на 45 минут до 11:30.
Среди прилетающих рейсов наблюдаются многочисленные задержки. Рейс UT 572 из Красноярска совершит посадку в 08:55 вместо 08:15 (задержка 40 минут). Рейс ZF 350 из Новосибирска задерживается на полтора часа до 09:46. Рейс 3F 321 из Еревана прибудет в 09:14 вместо 08:25. Рейс UT 356 из Грозного совершит посадку в 09:13 вместо 08:50.
Критическая задержка у рейса DP 744 из Оша — посадка в 11:47 вместо 08:50 (задержка почти 3 часа). Рейс DP 454 из Иркутска прибудет в 10:56 вместо 09:40. Рейс DP 200 из Махачкалы задерживается на 19 минут до 11:14. Рейс A9 936 из Тбилиси совершит посадку в 11:30 вместо 11:00.
Рейс FZ 1725 из Дубая задерживается на 25 минут до 12:25. Значительная задержка у рейса V0 770 из Каракаса — посадка в 14:20 вместо 13:00 (задержка 1 час 20 минут). Рейс ZF 2902 из Пхукета прибудет в 17:16 вместо 16:30. Рейс UT 746 из Баку задерживается на 25 минут до 18:00.
Полностью отменены прилеты из Санкт-Петербурга: FV 6005 (10:45), FV 6009 (12:45), FV 6177 (18:45), FV 6181 (20:45) и FV 6169 (22:45). Также отменен рейс A4 7010 из Тбилиси, который должен был прибыть в 16:00.
Задержки и отмены авиарейсов в Домодедово 17 января 2026.
В аэропорту Домодедово наблюдаются существенные задержки на вылет. Рейс U6 371 авиакомпании Уральские авиалинии в Калининград задерживается на 55 минут до 09:25. Рейс S7 3235 авиакомпании S7 Airlines в Ашхабад значительно задерживается — вылет переносится с 10:55 на 12:10 (задержка 1 час 15 минут).
Критическая задержка у рейса U6 1803 в Хургаду — вылет переносится с 19:35 на 22:00 (задержка 2 часа 25 минут). Полностью отменен рейс IO 475 авиакомпании ИрАэро в Кызыл, запланированный на 21:55. Рейс YK 960 авиакомпании Avia Traffic Company в Бишкек задерживается на 35 минут до 22:55.
Среди прилетающих рейсов многочисленные задержки. Рейс U6 2970 из Куляба совершит посадку в 09:28 вместо 08:15 (задержка 1 час 13 минут). Значительная задержка у рейса S7 2504 из Новосибирска — посадка в 11:08 вместо 09:05 (задержка более 2 часов).
Рейс U6 94 из Читы прибудет в 11:39 вместо 10:20 (задержка 1 час 19 минут). Рейс S7 3018 из Иркутска совершит посадку в 11:28 вместо 10:55. Рейс S7 3034 из Улан-Удэ задерживается на 28 минут до 11:48. Рейс S7 3046 из Читы прибудет в 11:41 вместо 11:25.
Рейс Y7 4492 из Новосибирска задерживается на 21 минуту до 12:46. Рейс G9 950 из Шарджи совершит посадку в 13:51 вместо 13:30. Рейс U6 372 из Калининграда прибудет в 15:55 вместо 15:05 (задержка 50 минут).
Рейс S7 3236 из Ашхабада совершит посадку в 21:30 вместо 20:15 (задержка 1 час 15 минут). Рейс WZ 3098 из Пхукета задерживается на час до 22:55. Критическая задержка у рейса IO 470 из Баку — посадка в 06:05 18 января вместо 23:30 17 января (задержка более 6 часов).
Задержки и отмены авиарейсов в Шереметьево 17 января 2026.
В аэропорту Шереметьево на утро 17 января массово отменены рейсы в Санкт-Петербург. Полностью отменены рейсы FV 6955 / SU 6955 авиакомпаний Россия и Аэрофлот (08:00), FV 6801 / SU 6801 (09:00), FV 6515 / SU 6515 (16:30) и FV 6519 / SU 6519 (18:00).
Рейс DP 6965 авиакомпании Победа в Волгоград задерживается на 55 минут до 09:30. Рейс SU 1150 Аэрофлота в Сочи задерживается на 40 минут до 11:45. Рейс EY 844 авиакомпаний Etihad Airways и Garuda Indonesia в Абу-Даби вылетит раньше запланированного времени — в 23:00 вместо 23:50.
Среди прилетающих рейсов многочисленные задержки. Рейс DP 5548 из Красноярска совершит посадку в 09:58 вместо 08:15 (задержка 1 час 43 минуты). Рейс SU 1481 из Красноярска прибудет в 09:48 вместо 08:30 (задержка 1 час 18 минут). Рейс DP 6526 из Новосибирска задерживается на 30 минут до 09:10.
Значительная задержка у рейса DP 6548 из Красноярска — посадка в 10:37 вместо 09:15 (задержка 1 час 22 минуты). Рейс YC 189 из Нового Уренгоя совершит посадку в 09:58 вместо 09:25. Рейс SU 1875 из Самарканда прибудет в 10:37 вместо 09:55 (задержка 42 минуты).
Рейс SU 1751 из Якутска задерживается на 27 минут до 10:27. Полностью отменен рейс FV 6700 из Санкт-Петербурга, запланированный на 10:05. Рейс SU 1431 из Барнаула совершит посадку в 10:32 вместо 10:05. Рейс SU 233 из Дели прибудет в 10:30 вместо 10:10. Рейс YC 131 из Салехарда задерживается на 39 минут до 10:49.
Рейс SU 1983 из Бишкека совершит посадку в 11:28 вместо 11:10. Рейс SU 1443 из Иркутска задерживается на 43 минуты до 11:53. Рейс SU 1455 из Улан-Удэ прибудет в 12:10 вместо 11:50. Критическая задержка у рейса SU 1357 из Саратова — посадка в 13:42 вместо 11:50 (задержка почти 2 часа).
Рейс SU 5801 из Владивостока совершит посадку в 12:33 вместо 11:55 (задержка 38 минут). Отменен рейс FV 6956 из Санкт-Петербурга (12:00). Рейс SU 531D из Абу-Даби задерживается на 46 минут до 12:46.
Критическая задержка у рейса SU 1759 из Волгограда — посадка в 14:22 вместо 12:30 (задержка почти 2 часа). Отменен рейс FV 6802 из Санкт-Петербурга (13:00). Рейс SU 225 из Саньи прибудет в 13:37 вместо 13:20.
Рейс FV 6256 из Благовещенска совершит посадку в 15:19 вместо 13:25 (задержка почти 2 часа). Рейс SU 1713 из Хабаровска задерживается на 18 минут до 16:13. Рейс SU 279 из Пхукета прибудет в 17:35 вместо 16:35 (задержка 1 час).
Рейс SU 297 из Денпасара задерживается на 16 минут до 18:11. Рейс N4 3548 из Нячанга совершит посадку в 18:56 вместо 18:20 (задержка 36 минут). Рейс SU 1151 из Сочи прибудет в 20:12 вместо 19:40 (задержка 32 минуты). Отменены рейсы из Санкт-Петербурга: FV 6516 (20:30) и FV 6520 (22:00).
Задержки и отмены авиарейсов в Пулково (Санкт-Петербург) 17 января 2026.
В аэропорту Пулково на утро 17 января наблюдаются массовые отмены рейсов в Москву. Полностью отменены рейсы FV 6700 / SU 6700 авиакомпаний Россия и Аэрофлот (08:30), FV 6005 / SU 6005 (09:00), FV 6956 / SU 6956 (10:30), FV 6009 / SU 6009 (11:00), FV 6802 / SU 6802 (11:30), FV 6177 / SU 6177 (17:00), FV 6516 / SU 6516 (19:00), FV 6181 / SU 6181 (19:00), FV 6520 / SU 6520 (20:30) и FV 6169 / SU 6169 (21:00).
Рейс EO 393 / N4 393 авиакомпаний Ikar и Nordwind в Иваново задерживается на полчаса до 10:00. Рейс S7 6410 авиакомпании S7 Airlines в Иркутск задерживается на 20 минут до 12:45. Рейс C6 430 авиакомпании Centrum Air в Ургенч значительно задерживается — вылет переносится с 12:45 на 14:30 (задержка 1 час 45 минут).
Рейс S7 5004 в Новосибирск задерживается на 20 минут до 14:00. Критическая задержка у рейса HY 640 авиакомпании Uzbekistan Airways в Самарканд — вылет переносится с 13:50 на 15:45 (задержка почти 2 часа).
Среди прилетающих рейсов задержка у рейса UT 469 из Сургута — посадка в 09:50 вместо 09:20 (задержка 30 минут). Полностью отменены рейсы из Москвы: FV 6955 (09:30), FV 6801 (10:30), FV 6162 (10:40), FV 6006 (13:05), FV 6010 (15:05), FV 6515 (18:00), FV 6519 (19:30), FV 6178 (21:10) и FV 6182 (23:05).
Рейс N4 310 из Томска совершит посадку в 11:47 вместо 11:15 (задержка 32 минуты). Значительная задержка у рейса HY 639 из Самарканда — посадка в 14:15 вместо 12:20 (задержка почти 2 часа). Рейс HH 741 из Самарканда прибудет в 13:48 вместо 13:20. Рейс SU 861 из Саньи совершит посадку в 14:44 вместо 13:30 (задержка 1 час 14 минут).
Задержки и отмены авиарейсов в региональных аэропортах России 17 января 2026.
Задержки и отмены авиарейсов в Кольцово (Екатеринбург) 17 января 2026.
В аэропорту Кольцово зафиксированы серьезные задержки на вылет. Рейс Y7 7047 авиакомпании Нордстар в Саратов задерживается на 2 часа до 11:30. Аналогичная задержка у рейса WZ 1047 / B2 2047 авиакомпаний Red Wings и Белавиа в Саратов — вылет также переносится на 11:30 вместо 09:30.
Критическая задержка у рейса UT 105 авиакомпании ЮТэйр в Уфу — вылет переносится с 11:30 на 13:40 (задержка 2 часа 10 минут). Рейс U6 174 авиакомпании Уральские авиалинии в Санкт-Петербург задерживается на 40 минут до 12:40.
Среди прилетающих рейсов значительная задержка у рейса U6 572 из Владивостока — посадка в 12:00 вместо 10:05 (задержка почти 2 часа). Рейс UT 106 из Уфы совершит посадку в 12:35 вместо 10:35 (задержка 2 часа). Рейс WZ 1034 из Самары прибудет в 11:40 вместо 11:05.
Критические задержки у рейсов из Саратова: WZ 1048 / B2 2048 и Y7 7048 совершат посадку в 16:15 вместо 14:35 (задержка 1 час 40 минут). Рейс U6 776 из Пекина задерживается на 25 минут до 15:05. Значительная задержка у рейса SU 837 из Нячанга — посадка в 21:50 вместо 17:50 (задержка 4 часа).
Задержки и отмены авиарейсов в Пашковском (Краснодар) 17 января 2026.
В аэропорту Пашковский рейс WZ 4533 авиакомпании Red Wings в Шарм-эль-Шейх задерживается на 2 часа 35 минут до 11:35. Рейс A4 3051 авиакомпании Азимут в Анталью задерживается на час до 12:30. Рейс A4 3041 в Тбилиси задерживается на полтора часа до 14:30.
Среди прилетающих рейсов задержка у рейса SU 2859 из Красноярска — посадка в 09:44 вместо 09:15. Рейс A4 3052 из Антальи совершит посадку в 11:20 вместо 09:30 (задержка 1 час 50 минут). Рейс A4 3088 из Дубая прибудет в 12:30 вместо 11:25 (задержка 1 час 5 минут).
Задержки и отмены авиарейсов в Толмачево (Новосибирск) 17 января 2026.
В аэропорту Толмачево среди прилетающих рейсов значительная задержка у рейса S7 5258 из Южно-Сахалинска — посадка в 15:10 вместо 12:00 (задержка более 3 часов). Критическая задержка у рейса R3 788 / 6R 4788 авиакомпаний Якутия и Алроса из Нерюнгри — посадка в 18:16 вместо 13:50 (задержка более 4 часов).
Рейс RT 454 авиакомпании ЮВТ Аэро из Тобольска задерживается на 20 минут до 15:40. Рейс SU 637 Аэрофлота из Пхукета совершит посадку в 21:56 вместо 20:50 (задержка 1 час 6 минут).
Задержки и отмены авиарейсов в Курумоч (Самара) 17 января 2026.
В аэропорту Курумоч критическая задержка у рейса IO 466 авиакомпании ИрАэро в Иркутск, который должен был вылететь еще 16 января в 22:00, но переносится на 18:00 17 января (задержка почти 20 часов).
Рейс FV 6232 / SU 6232 авиакомпаний Россия и Аэрофлот в Санкт-Петербург задерживается на полчаса до 12:30. Рейс A4 6318 авиакомпании Азимут в Минеральные Воды задерживается на 1 час 45 минут до 15:30.
Среди прилетающих рейсов значительная задержка у рейса A4 4048 из Нижневартовска — посадка в 14:50 вместо 12:45 (задержка более 2 часов).
Задержки и отмены авиарейсов в Гагарин (Саратов) 17 января 2026.
В аэропорту Гагарин рейс SU 1357 Аэрофлота в Москву задерживается на 2 часа до 13:05. Рейс WZ 1048 / B2 2048 авиакомпаний Red Wings и Белавиа в Екатеринбург также задерживается на полтора часа до 13:05.
Среди прилетающих рейсов задержка у рейса SU 1356 из Москвы — посадка в 12:15 вместо 10:15 (задержка 2 часа). Рейс WZ 1047 / B2 2047 из Екатеринбурга совершит посадку в 12:05 вместо 10:45 (задержка 1 час 20 минут).
Задержки и отмены авиарейсов в Сочи 17 января 2026.
В аэропорту Сочи рейс A4 6120 авиакомпании Азимут в Минеральные Воды задерживается на час до 09:40. Рейс HY 686 авиакомпании Uzbekistan Airways в Ташкент задерживается на час до 12:00. Рейс A4 5025 в Тель-Авив также задерживается на час до 12:00.
Рейс U6 548 авиакомпании Уральские авиалинии в Санкт-Петербург задерживается на 50 минут до 12:25. Рейс SU 1151 Аэрофлота в Москву задерживается на 40 минут до 16:45. Полностью отменен рейс КЛ 473 авиакомпании Nordwind в Новосибирск, запланированный на 22:35.
Среди прилетающих рейсов значительная задержка у рейса HY 685 из Ташкента — посадка в 10:42 вместо 08:30 (задержка более 2 часов). Рейс U6 547 из Санкт-Петербурга совершит посадку в 11:15 вместо 10:25 (задержка 50 минут). Рейс R3 473 / 6R 4473 из Якутска прибудет в 12:10 вместо 11:40.
Рейс S7 5103 из Новосибирска задерживается на 40 минут до 13:20. Рейс B2 925 / UT 4925 из Минска совершит посадку в 13:30 вместо 13:00. Рейс SU 1150 из Москвы прибудет в 15:45 вместо 15:05 (задержка 40 минут).