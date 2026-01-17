Тяжелые выходные: задержки и отмены авиарейсов в России 17 января 2026

В аэропорту Волгограда на утро 17 января задержаны четыре авиарейса. Смещено время прилета двух самолетов из Москвы, также внесены коррективы в расписание двух рейсов в столицу и Египет. Пассажиры должны были вылететь в Шарм-эль-Шейх около 7 утра, однако рейс перенесли минимум на два часа. В регионе с ночи действует режим беспилотной опасности.