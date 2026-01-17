Апелляционный суд Армении вернул бизнесмена Карапетяна под домашний арест

Апелляционный уголовный суд Армении отменил меру пресечения в виде заключения под стражу для бизнесмена Самвела Карапетяна. Как сообщил его адвокат Арам Вардеванян в соцсетях, суд постановил вернуть фигуранта дела под домашний арест.
Решение было принято после 14-часового судебного заседания с коротким перерывом. Как пояснил защитник, судья счел невозможным дальнейшее применение заключения.
«В отношении Самвела Карапетяна применен домашний арест с залогом и подпиской о невыезде», — укзал он.
Адвокат также подчеркнул, что с его подзащитного сняты ограничения на публичные выступления и призывы.
Как ранее писал KP.RU, бизнесмену и владельцу компании «Ташир Групп» предъявлены обвинения призывах к свержению власти в Армении. Сам Карапетян вину не признал и связал свое уголовное преследование с поддержкой Армянской апостольской церкви на фоне критики в ее адрес со стороны властей.