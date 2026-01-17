В Норильске произошел крупный пожар в автосервисе

Ранее в Челябинске загорелся автосервис на улице Новороссийской, из-за задымления перекрывали движение по автодороге Меридиан. Тогда, по данным МЧС, огонь охватил 200 квадратных метров, был быстро локализован, угрозы распространения не было и, по предварительной информации, обошлось без пострадавших.