В Норильске произошел крупный пожар в автосервисе

В Норильске (Красноярский край) загорелся автосервис. Информация об этом появилась в соцсетях.

Пожар тушат на площади около 300 кв. м.

«Огонь разошелся на 300 квадратов», — пишет telegram-канал Kras Mash. По его данным, здание на улице Горняков прибыли тушить четыре единицы спецтехники. Официальных комментариев от МЧС нет.

Ранее в Челябинске загорелся автосервис на улице Новороссийской, из-за задымления перекрывали движение по автодороге Меридиан. Тогда, по данным МЧС, огонь охватил 200 квадратных метров, был быстро локализован, угрозы распространения не было и, по предварительной информации, обошлось без пострадавших.