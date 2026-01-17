Российские силы уничтожили группу ВСУ при попытке вывезти HIMARS: карта СВО на 17 января

Бои продолжаются по всем направлениям.
В Черниговской области разведывательные БПЛА обнаружили пусковую установку HIMARS, с позиции которой был совершен обстрел гражданских объектов на территории России. Ударом с дрона-камикадзе установка была повреждена в движении.
Согласно данным ТАСС, попытка украинской стороны эвакуировать поврежденную установку с помощью автотрала и эвакогруппы была пресечена — техника и личный состав были уничтожены ударными БПЛА. Карта спецоперации и ход боевых действий — в материале URA.RU.
Условные обозначения.
Славянское направление.
На славянском направлении военное командование сообщило об освобождении населенного пункта Закотное, где в восточной части был поднят государственный флаг. Одновременно поступают данные о продолжении наступательных действий в районе города Северск.
Краснолиманское направление.
Контроль над Закотным ставит под угрозу украинские силы в так называемой «серой зоне» на юге Ямполя. Военный эксперт Андрей Марочко сообщил ТАСС, что эта территория теперь закрыта, а оставшиеся там боевики обречены на уничтожение. Марочко добавил, что разрозненные группы ВСУ все еще пытаются покинуть этот район.
Красноармейское направление.
ВС РФ успешно продвигаются вперед.
На красноармейском направлении подразделения группировки войск «Центр» нанесли удар по позициям ВСУ. Как сообщили в Минобороны России, огнем из РСЗО «Град» был уничтожен опорный пункт ВСУ, что поддержало продвижение российских штурмовых подразделений.
Сумское направление.
Группировка войск «Север» продолжает наступательные действия на нескольких участках фронта: девять — в Сумском районе, по три — в Краснопольском и Глуховском районах. Темпы наращивания сил для штурмовых групп остаются низкими из-за активного противодействия противника, использующего дроны и минометный огонь. На теткинском и глушковском направлениях стороны ограничиваются взаимными артиллерийскими обстрелами.
Помимо этого, артиллеристы 34-й гвардейской мотострелковой бригады (ГрВ «Север») уничтожили полевой склад боеприпасов ВСУ в Сумской области из гаубицы «Мста-Б». А Марочко отметил, что установление контроля над Глуховым открывает новое операционное направление на Конотоп. По его словам, продвижение на этом участке также позволит создать буферную зону для защиты приграничных территорий России от обстрелов.
Харьковский фронт.
Группировка войск «Север» при поддержке авиации и тяжелых огнеметных систем «Солнцепек» продолжает боевые действия у Волчанска. Активные бои идут на Хатненском участке, в районе Старицы, юго-западнее Лимана, а также в районе Волчанских Хуторов. Кроме того, Марочко сообщил о продвижении российских войск за неделю. По его данным, улучшены позиции у населенного пункта Хатнее и расширен плацдарм в районе Двуречной.
Одновременно Минобороны РФ заявило о поражении заглубленного штаба и пункта временной дислокации подразделений ВСУ в Купянском районе. Цели были уничтожены расчетом самоходного миномета 2С4 «Тюльпан» 46-й артиллерийской бригады. В российских силовых структурах, в свою очередь, сообщили ТАСС, что противник перебрасывает в область резервы, включая спецподразделения ГУР Минобороны Украины, для организации контратак.
Запорожский фронт.
ВСУ предпринимают попытки контратак.
На востоке Запорожской области подразделения группировки войск «Восток» отразили пять контратак украинских сил, задействовавших бронетехнику. В ходе боев уничтожено три бронетранспортера и две боевые бронированные машины противника. В результате операции по форсированию реки Гайчур взят под контроль крупный опорный пункт ВСУ в районе населенного пункта Жовтневое. Около этого села украинские силы бросили собственных операторов БПЛА.
Продолжаются бои в северной части Приморского, а также на подступах к Речному и Веселянке. Со стороны противника поступают заявления об атаках в направлении Прилук, расположенных севернее Гуляйполя.
При этом Марочко сообщил о кризисе в обороне ВСУ под Гуляйполем. Причиной он назвал острую нехватку личного состава, что привело к отступлению украинских подразделений на тыловые рубежи и к случаям самовольного оставления позиций. По оценке эксперта, это создант условия для успешного продвижения российских войск.