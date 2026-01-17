Ричмонд
В Омске возбудили уголовное дело о стрельбе в лицо во время конфликта в пробке

Пассажир внедорожника воспользовался травматическим пистолетом.

Источник: Комсомольская правда

17 января СУ СК России по Омской области сообщило о возбуждении уголовного дела о покушении на убийство из хулиганских побуждений. Напомним, 10 января на проспекте Мира один из водителей выстрелил в человека.

По версии следствия, днем перед мостом имени 60-летия ВЛКСМ у двух участников дорожного движения возник конфликт. Подозреваемый, 36-летний подозреваемый вышел из Toyota Land Cruiser и выстрелил из травматического пистолета «Оса» в 44-летнего оппонента. Мужчина получил рваную рану щеки и травму руки, его госпитализировали.

Фигуранта задержали при поддержке бойцов Росгвардии. В суд направлено ходатайство об избрании для него меры пресечения в виде заключения под стражу.

«Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления», — сообщили в региональном управлении СК России.

Разбирательства продолжаются.

