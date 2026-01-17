Мэр Киева призвал жителей покидать город

По словам Кличко, для стабильного обеспечения 3,6 миллионов жителей Киеву нужно около 1700 мегаватт электроэнергии, но фактический доступный объем гораздо ниже. «Впервые в истории нашего города в такие сильные морозы большая часть города осталась без отопления и с огромным дефицитом электроэнергии», — сказал мэр в беседе с Reuters. Он отметил, что нынешний кризис стал самым тяжелым за почти четыре года и совпал с периодом низких температур.