Мэр Киева призвал жителей покидать город

По словам Кличко, Киев обладает только половиной от необходимой электроэнергии.
Киев обеспечен лишь наполовину от необходимого объема электроэнергии и переживает самый тяжелый энергетический кризис с февраля 2022 года. Об этом 17 января сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко в интервью агентству Reuters. Он заявил, что власти рекомендуют жителям, у которых есть возможность, временно уехать из города, чтобы уменьшить нагрузку на энергосистему и коммунальную инфраструктуру.
По словам Кличко, для стабильного обеспечения 3,6 миллионов жителей Киеву нужно около 1700 мегаватт электроэнергии, но фактический доступный объем гораздо ниже. «Впервые в истории нашего города в такие сильные морозы большая часть города осталась без отопления и с огромным дефицитом электроэнергии», — сказал мэр в беседе с Reuters. Он отметил, что нынешний кризис стал самым тяжелым за почти четыре года и совпал с периодом низких температур.
Он сообщил, что часть киевлян сталкивается с отключениями электроэнергии до 18−20 часов в сутки. Для поддержки города международные партнеры Украины передали дополнительные генераторы, но около 100 жилых домов, по его данным, все еще остаются без отопления.
Кличко уточнил, что в столице открыты около 1300 пунктов обогрева. В них жители могут согреться, подзарядить телефоны и получить базовую помощь. Кроме того, городские власти работают над установкой мини-теплоэлектростанций в отдельных районах. Эти объекты должны децентрализовать подачу света и тепла и снизить зависимость от основных узлов энергосистемы, которые сейчас не справляются с нагрузкой.
В Киеве по-прежнему остаются без отопления сотни многоквартирных домов на фоне острого энергетического кризиса. В городской администрации не исключают, что жителей ряда зданий, где в ближайшей перспективе не удастся восстановить подачу тепла и электроэнергии, могут временно расселить. По информации СМИ, ремонт и восстановление поврежденной инфраструктуры в отдельных районах города могут растянуться на месяц.