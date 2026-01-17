На Гоа задержали российского маньяка-аниматора, убившего пять девушек

Первое убийство, по данным следствия, было совершено в ночь со среды на четверг в съемной квартире в Морджиме. Леонов, которого потерпевшая Елена В. знала лично, пришел к ней в апартаменты, затем между ними якобы произошел конфликт. Следователи, как пишет канал, полагают, что он избил женщину, нанес ей многочисленные ножевые ранения. Тело обнаружил знакомый погибшей, которого попросила проверить квартиру дочь Елены В., переставшей выходить на связь. Полиция Гоа возбудила уголовное дело и начала розыск подозреваемого.