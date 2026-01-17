На Гоа задержали российского маньяка-аниматора, убившего пять девушек

Все девушки, найденные погибшими, якобы были хорошо знакомы с подозреваемым.
Россиянин Алексей Леонов, работавший аниматором и отдыхающий в Индии, мог быть причастен к убийству как минимум двух россиянок на Гоа с особой жестокостью. Об этом сообщили в соцсетях со ссылкой на материалы индийской полиции Гоа. Оба преступления произошли в курортных поселках Арамболь и Морджим 14 и 15 января, сейчас подозреваемый задержан и дает признательные показания, силовики проверяют его на причастность еще к трем эпизодам.
«Он признался, что перерезал горло обеим женщинам и не исключил, что мог напасть и на других девушек во время наркотического помешательства», — пишет telegram-канал SHOT. В индийской полиции, на которую ссылается канал, уточнили, что метод совершения преступлений и характер ранений у погибших совпадают.
Первое убийство, по данным следствия, было совершено в ночь со среды на четверг в съемной квартире в Морджиме. Леонов, которого потерпевшая Елена В. знала лично, пришел к ней в апартаменты, затем между ними якобы произошел конфликт. Следователи, как пишет канал, полагают, что он избил женщину, нанес ей многочисленные ножевые ранения. Тело обнаружил знакомый погибшей, которого попросила проверить квартиру дочь Елены В., переставшей выходить на связь. Полиция Гоа возбудила уголовное дело и начала розыск подозреваемого.
Второе убийство якобы произошло в ночь с четверга на пятницу в соседнем курортном поселке Арамболь. Там в арендуемой квартире проживала 37‑летняя россиянка Елена К. вместе с подругой. Леонов, также знакомый с женщиной, пришел к ней ночью. Во время ссоры, основной версией которой сейчас называют ревность на фоне наркотического опьянения, он связал жертву, нанес ей множественные ножевые ранения и перерезал горло. Подруга, находившаяся в соседней комнате, увидела последствия нападения, сумела покинуть жилье и обратилась в полицию.
Случаи убийств россиянок за рубежом расследуются и в других странах. Так, в декабре 2025 года в ОАЭ была убита 25-летняя девушка, ее тело нашли в отеле Дубая с многочисленными ножевыми ранениями. Подозреваемого 41-летнего россиянина задержали после возвращения в Санкт-Петербург, дело ведется при взаимодействии следственных органов РФ и ОАЭ.